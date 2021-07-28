Калуга, 28 июля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 139 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 июля. Днём ранее, 27 июля, в регионе было зарегистрировано 135 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 40 тыс. 729 человек, 38 тыс. 165 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 460 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.