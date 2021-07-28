Ульяновск, 28 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка, который скончался в больнице. Об этом сообщает следственное управление СКР.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

Подозреваемой является 36-летняя жительница Ульяновской области. По данным следствия, 10 июня 2021 года ребёнок 2012 года обратился в районную больницу с жалобами на боли в животе, где его осмотрели и назначили ряд анализов. В ведомстве отмечают, что в связи с отказом матери от госпитализации её вместе с ребёнком отпустили домой, но 15 июня ребёнка госпитализировали после повторного обращения с аналогичными жалобами.

По предварительным данным правоохранителей, 4 июля состояние юного пациента ухудшилось, а 9 июля «у него обнаружено хроническое инфекционное заболевание, о котором ранее врачам не было известно». 23 июля ребёнок скончался, несмотря на проводимое лечение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В рамках следствия проводятся допросы, устанавливаются условия жизни ребёнка и другие обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Ульяновской области заражение коронавирусом выявлено у 11-месячного ребёнка, угрозы жизни нет. Ранее отмечалось, что его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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