Ярославль, , 12:22 — REGNUM В Ярославле началась пресс-конференция губернатора Дмитрия Миронова, которая посвящена пятилетию его работы во главе региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

В самом начале встречи с главными редакторами региональных СМИ Дмитрий Миронов предложил журналистам снять маски, объяснив, что он уверен, что представители средств массовой информации вакцинированы. Сам глава региона считает вакцинацию от коронавируса одним из приоритетных направлений работы.

«В Ярославской области 245 тысяч прошли первый этап вакцинации. В правительстве области привилось более 60 процентов сотрудников. Прошу вас коллеги подключиться к освещению прививочной компании и к борьбе с недостоверной информацией», — заявил Дмитрий Миронов.

При этом до сих пор нигде не было официальной информации, вакцинировался ли от коронавируса сам ярославский губернатор.