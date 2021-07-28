Ханты-Мансийск, 28 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявили ещё 191 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах. Лидером является Сургут, там их 65.

С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 64 739 заразившихся. Излечились 61 044 югорчанина.