Нижний Новгород, 28 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде на пассажирский маршрут вышли два электробуса GAZelle e-NN, выпущенные на Горьковском автомобильном заводе. Об этом сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

«Группа ГАЗ» Электрические GAZelle e-NN в аэропорту Стригино 2

«Машины будут работать на маршруте, который связывает аэропорт Стригино и станцию метро «Парк культуры». Запуск маршрута приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что GAZelle e-NN стал первой российской электрической моделью в сегменте LCV (легкий коммерческий автомобиль). Пассажировместимость электробуса составляет 17 человек.

Модель оснащена электромотором синхронного типа на постоянных магнитах пиковой мощностью 100 кВт. Ёмкость батарей равна 48 кВт/ч. Максимальная скорость GAZelle e-NN составляет 100 км/ч. На одном заряде электробус может проехать до 120 км. Запас хода модели можно увеличить до 200 км.

Ранее в Санкт-Петербурге на Втором международном автомобильном фестивале SPb Transport Fest был представлен электроавтобус MAN Lion’s City E.

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