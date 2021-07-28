Джакарта, 28 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз роста экономики Индонезии в 2021 году с 4,3% до 3,9%, сообщает CNBC Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Прогноз соответствует предположению министерства финансов Индонезии, которое оценивает рост экономики в 3,7−4,5%.

Индонезия продолжит пользоваться все еще благоприятными перспективами мировой экономики, при этом осознавая риски. Спрос на экспортную продукцию, который, как ожидается, останется высоким, дает возможность продолжить повышать производственные показатели в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство инвестиций Индонезии передало данные о реализации инвестиций за второй квартал 2021 года.