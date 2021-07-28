Улан-Удэ, 28 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Бурятии разрешена работа бассейнов, фитнес-залов, физкультурно-спортивных комплексах. Кроме того, откроются заведения общепита в торговых центрах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Бассейн

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При этом кафе и рестораны должны иметь отдельный вход, а сотрудники — документы о вакцинации или о перенесённом заболевании COVID-19. Те же документы, либо справку о проведении ПЦР-теста с отрицательным заключением должны быть и у посетителей за исключением детей и подростков до 18 лет.

«Необходимо отметить, что во всех случаях засчитывается получение первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции», — отметили в правительстве.

Занятия физкультурой в открытых и открытых заведениях должны проходить с загрузкой не более 50% от общей вместимости.