Москва, 28 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден раскритиковал экономику России. Но, конечно, стоит поправить американского президента, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Предшественник Байдена — Барак Обама заявлял, что экономика России разорвана в клочья. Тогда он, видимо, имел ввиду падение фондового рынка и девальвацию рубля в конце 2014 года.

Удар санкциями и падением цен на нефть действительно был достаточно сильным. Однако девальвация обесценила издержки компаний, что позволило сохранить маржу и соответственно доходы бюджета. Падение экономики в 2015 году оказалось достаточно слабым.

Стоит, конечно, поправить Байдена. Сравнивать размер экономики стоит не по размеру ВВП в номинальном выражении, а по паритету покупательской способности. Доллар в США и доллар в России — это две большие разницы.

Если оценивать российский ВВП по паритету покупательской способности, то Россия занимает пятое место в мире и первое в Европе. По итогам 2020 года доля нефтегазового сектора в ВВП России составила 15,2%, снизившись с 19,2% годом ранее.

Исходя из ВВП в текущих ценах за 2020 год, а это почти 107 трлн руб., нефтегазовая отрасль ответственна за добавленную стоимость в размере 16,3 трлн руб.

Для сравнения в США доля нефтегазового сектора составляет 8%, в Саудовской Аравии — 50%, в Норвегии — 14%, в Казахстане — 13,3%, в ОАЭ — 30%, в Канаде — менее 10%.

А главное, Россия для США по-прежнему проблема. Причем с геополитической точки зрения даже большая, чем Китай. В любом локальном конфликте Россия сильнее НАТО, а в случае полномасштабной войны Россия гарантировано уничтожит Запад ядерным оружием.

В советские времена был конфликт двух систем, и с точки зрения смыслов он также никуда не делся. Россия все больше позиционирует себя, как страна традиционных ценностей, главный оппонент либеральных крайностей на планете», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что Россия в экономическом плане опирается исключительно на нефть и ядерное оружие и есть проблемы в этой сфере.

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