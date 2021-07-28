Гянджа, Азербайджан, 28 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Турция и Азербайджан намерены создать совместную тюркскую армию. Переговоры по этому вопросу уже ведутся. Об этом 28 июля в ходе пресс-конференции в Гяндже сообщил спикер турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп.

Mod.gov.az ВС Азербайджана и Турции

«Наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей», — цитирует Sputnik Азербайджан Шентопа.

Он также добавил, что в рамках договоренностей, в том числе, проводятся военные учения двух стран, так же стороны предпринимают шаги по усилению экономического взаимодействия.

Говоря о ситуации на границе Армении и Азербайджана, Шентоп заявил, что обстрел приграничных азербайджанских районов со стороны армянских военных является угрозой для безопасности региона.

«Если эти провокации не прекратятся, то неизбежны ещё более горькие последствия. Мировое сообщество также должно призвать Армению прекратить провокации, представляющие угрозу миру в регионе», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 28 июля подразделения ВС Азербайджана предприняли наступление на армянские позиции в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в результате чего развернулись локальные бои. С обеих сторон есть жертвы.

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Позднее власти Азербайджана приняли предложение России о прекращении огня на границе с Арменией с 10:00 (09:00 мск) 28 июля.