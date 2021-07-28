Иркутск, 28 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Задымленность на юге Приангарья связана с лесными пожарами в Якутии. Об этом сегодня, 28 июля, заявил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

03.mchs.gov.ru Лесной пожар

«Мы посмотрели по снимкам среднего разрешения, которые размещены на официальной базе информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, посмотрели направление воздушных потоков. Это дым от якутских лесных пожаров, который гонит ветрами через Бурятию и Байкал на Иркутск и Иркутский район. Это четко прослеживается, — отметил Читоркин. — И этот дымовой шлейф сейчас уперся в дождевой фронт, который пришёл в западные и центральные районы нашей области. С одной стороны, он помогает нам тушить там лесные пожары, с другой — не даёт «проветрить» южные районы от зависшего смога».

Министр уточнил, что, поскольку дымовой шлейф прошёл большое расстояние, зола и пепел из него осели по дороге. Поэтому, не смотря на затянутое смогом небо, запаха гари в воздухе практически не ощущается.