Барнаул, 28 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Алтайском крае подтверждено 270 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 человека. Зарегистрировано 22 смертельных случая. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июля в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

По данным регионального оперштаба, в столице края — Барнауле — за сутки заболели 95 человек. За весь период пандемии в крае выявили 61 263 носителя коронавируса, в том числе COVID-19 диагностировали у 4155 детей до 17 лет. За всё время выздоровели 48 732 жителя региона, скончались 3892 ковид-пациента (2876 от новой коронавирусной инфекции, 1016 — от иных причин).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в крае выявили 266 носителей коронавируса, выздоровели 72 человека, скончались 23 пациента с COVID-19.