Киев, 28 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Медицинская система Украины готова к осенней волне заболеваемости COVID-19. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 28 июля, общаясь с журналистами на форуме «Украина 30. Децентрализация».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Я считаю, что мы готовы [к осенней волне COVID-19], чего не было. Касательно больниц, касательно койкомест, количества скорых, заработной платы врачей…», — сказал он.

Зеленский отметил, что в вопросе больниц и кислорода Украина готова «лучше, чем многие друге европейские страны». В частности, в стране развёрнуты 90 тыс. коек для больных COVID-19.

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Президент Украины добавил, что в стране готова инфраструктура вакцинации и всё зависит только от наличия препаратов.

Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили 717 носителей коронавируса SARS-CoV-2, 15 пациентов скончались от последствий, вызванных болезнью.