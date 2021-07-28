Краснодар, 28 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждён 261 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 28 июля. Сутками ранее сообщалось о 260 новых носителях инфекции.

Med.kg Коронавирус

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«В Краснодаре выявили 35 случаев, в Анапе — 27, в Выселковском районе — 21, в Горячем Ключе — 17, в Усть-Лабинском районе — 14, в Красноармейском — 13. По 12 заболевших в Курганинском, Лабинском районах, Геленджике. 11 — в Павловском районе, по 10 в Тихорецком, Кореновском и Сочи», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 58 259 человек. Из них выздоровели 46 992 жителя. Не смогли справиться с инфекцией и осложнениями на ее фоне 4 107 жителей Кубани.

В стационарах региона на 27 июля проходят лечение 2913 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому — 4247. В тяжёлом состоянии находятся 93 пациента — 87 из них подключены к аппаратам ИВЛ, шесть находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации.