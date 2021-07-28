Якутск, 28 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Якутию с момента массовой вакцинации от коронавируса поступило 280 887 доз вакцин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Minpromtorg.gov.ru Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

На утро 28 июля первым компонентом препарата привились 266 477 человек, в том числе 54 474 пожилых. Завершили курс иммунизации от COVID-19 216 625 человек, в том числе 46 618 лиц старше 60 лет.

Уже использовано 94,48% от всего объёма поступившей вакцины в республику.

Читайте также: В Приморье среди привившихся от COVID-19 разыграют квартиры и автомобили

Как сообщало ИА REGNUM, приморцы, получившие прививку от COVID-19, смогут поучаствовать в розыгрыше сертификатов на две квартиры и пять автомобилей.