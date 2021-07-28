Москва, , 12:17 — REGNUM С тех пор, как Крым вернулся в состав России, на полуострове заметно возросла активность турецких предпринимателей. Об этом 28 июля заявил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«На территории Республики Крым за эти семь лет появилось достаточно много предпринимателей из Турции. Прежде всего это люди, которые занимаются сельхозбизнесом, сельхозпроизводством. Это тепличные комплексы достаточно серьёзные и хорошие, и это, конечно, туризм, не говоря уже о торговле, которой коллеги из Турции занимаются», — заявил Гемпель.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Российская сторона позже ответила, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут предметом для сделок.