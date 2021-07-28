Москва, 28 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. С тех пор, как Крым вернулся в состав России, на полуострове заметно возросла активность турецких предпринимателей. Об этом 28 июля заявил председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«На территории Республики Крым за эти семь лет появилось достаточно много предпринимателей из Турции. Прежде всего это люди, которые занимаются сельхозбизнесом, сельхозпроизводством. Это тепличные комплексы достаточно серьёзные и хорошие, и это, конечно, туризм, не говоря уже о торговле, которой коллеги из Турции занимаются», — заявил Гемпель.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Российская сторона позже ответила, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут предметом для сделок.