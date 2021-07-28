Вильнюс, 28 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. За последние 24 часа Служба охраны государственной границы при МВД Литвы задержала 177 нелегальных мигрантов, что стало самым большим числом с начала 2021 года. Об этом 28 июля рассказал журналистам представитель пограничного ведомства по печати Гедрюс Мишутис.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Отмечено самое массовое задержание в текущем году, однако рост числа нелегалов не является критическим. Были и раньше дни, когда задерживалось примерно аналогичное число нелегалов — 150−160 человек», — сказал он.

Кроме того, представитель пограничного ведомства Литвы уточнил, что все задержанные или назвали себя иракскими гражданами, или предъявили документы, которые свидетельствуют об этом.

«Впервые все нелегалы, задержанные за сутки, предположительно являются гражданами одной страны», — также добавил Мишутис.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что с предложением ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в приграничных с Белоруссией районах Литвы из-за массового наплыва нелегальных мигрантов в республику с белорусской территории, обратилось к литовскому правительству министерство внутренних дел страны.