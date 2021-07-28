Липецк, 28 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано девять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 28 июля.

51.mchs.gov.ru Госпитализация пациента с COVID-19

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Всего в регионе скончались 1112 человек.

Выписаны после выздоровления были 33 тыс. 597 человек.