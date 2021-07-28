Литейный завод Санкт-Петербурга признан банкротом
Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обоснованным иск к ООО «Литейный завод Финист» и объявил его банкротом. Срок конкурсного производства продлится полгода. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.
Предприятие до этого находилось под наблюдением, которое завершилось банкротством. Конкурсным управляющим назначен Антон Зимарёв — участник некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (Югра).
Заседание с отчётом конкурсного управляющего пройдёт 20 января 2022 года.
Напомним, претензии к заводу появились у краснодарской компании «Аквасток», которая в конце августа 2020 года и обратилась с иском. До этого небольшие финансовые претензии были и у предприятия из Удмуртии. А за три года до этих событий прокуратура Кировского района вынесла предупреждение заводу за «эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности» без лицензии на данный вид деятельности.
Справка: ООО «Литейный завод Финист» было учреждено в ноябре 2015 года для литья чугуна. Владеют им директор Павел Остафийчук и Илья Остафийчук. Им принадлежит 50%. Ещё 50% — собственная доля компании.