Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обоснованным иск к ООО «Литейный завод Финист» и объявил его банкротом. Срок конкурсного производства продлится полгода. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Pixabay.com Банкротство

Предприятие до этого находилось под наблюдением, которое завершилось банкротством. Конкурсным управляющим назначен Антон Зимарёв — участник некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (Югра).

Заседание с отчётом конкурсного управляющего пройдёт 20 января 2022 года.

Напомним, претензии к заводу появились у краснодарской компании «Аквасток», которая в конце августа 2020 года и обратилась с иском. До этого небольшие финансовые претензии были и у предприятия из Удмуртии. А за три года до этих событий прокуратура Кировского района вынесла предупреждение заводу за «эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности» без лицензии на данный вид деятельности.