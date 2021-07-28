Уфа, 28 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Женщина с двумя внуками заблудилась в лесу Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Лес

Сообщается, что вечером 27 июля спасатели Белорецкого района получили информацию о том, что на Синих скалах заблудилась женщина с двумя внуками. Сотрудники спасательного ведомства выдвинулись на поиски потерявшихся людей.

«Как выяснилось позже, женщина 1953 года рождения с двумя внуками 2012 и 2013 годов рождения приехали на машине из Белорецка, пошли на прогулку на скалы. На обратном пути семья заблудилась», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что женщина направила спасателям своё местоположение, поэтому они быстро и успешно завершили поиски.

Сообщается, что в тот же день спасатели Зилаирского района получили информацию о том, что на хуторе Мучетьбар в лесной местности на автомобиле заблудились две женщины и ребенок. Сотрудниками ОВД с. Зилаир нашли потерявшихся людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что спасатели эвакуировали туриста из тайги в Башкирии.