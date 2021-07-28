Липецк, 28 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Липецкой области 28 июля подтверждено 243 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 38 тыс. 995 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 33 тыс. 597 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 148 — за последние сутки.