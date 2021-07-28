Стокгольм, 28 июля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. По состоянию на 28 апреля сотни женщин в Швеции пожаловались на нарушения менструального цикла после вакцинации от COVID-19. В Агентстве медицинских препаратов Швеции и Европейском агентстве по лекарственным средствам пытаются реагировать на жалобы, но в настоящее время специалисты двух ведомств не могут сказать, является ли это побочным эффектом вакцинации или нет. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Вакцина

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По данным Агентства медицинских препаратов Швеции, сейчас в стране зарегистрировано от 300 до 400 случаев нарушения менструального цикла у женщин.

«Речь идет о нарушениях менструального цикла в связи с вакцинацией от COVID-19. Это может быть нерегулярная менструация, но также может доходить до кровотечения после менопаузы», — заявила в интервью SVT старший эксперт Агентства медицинских препаратов Швеции Эбба Халлберг.

«Мы следим за этим, но в настоящее время мы не можем прокомментировать, есть ли связь с вакцинацией или нет», — добавила Халлберг.