Таллин, 28 июля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Более 62% жителей Эстонии считают, что продукты питания стоят дорого, а 13% — что очень дорого. Об этом сообщила stolitsa. ee ссылкой на итоги опроса, проведённого местной исследовательской фирмой Norstat

Avij Евро

Отмечается, что только 1 процент жителей считает продовольственные товары дешевыми.

Исследование показало, что, несмотря на проводимые сетями розничной торговли ценовые кампаниипокупатели по-прежнему считают цены на продукты питания завышенными.

«Результаты исследования показали, что цена очень важна для людей, а на нее влияет ускоряющаяся инфляция и общий рост цен на сырье в пищевой промышленности. Однако при выборе продуктового магазина жители Эстонии больше всего ценят качество», — прокомментировала итоги опроса представитель торговой сети Lidl Eesti Катрин Сеппель.

Опрос показал, что у женщин при выборе продуктового магазина больше различных требований, чем у мужчин. Качество считают очень важным 82% женщин и только 68% мужчин, а удобное местоположение магазина важно для 76% женщин и 62% мужчин.

Потребители также выразили убеждение, что повышение цен в Эстонии на продукты питания в ближайшее время продолжится.