Бишкек, , 12:11 — REGNUM На заседании парламента Киргизии депутаты раскритиковали Артёма Новикова за ухудшившееся качество работы Киргизско-Российского фонда развития после его назначения на должность руководителя этой организации.

По словам депутата Улугбека Ормонова за два месяца работы на этом посту бывший вице-премьер-министр Новиков не рассмотрел ни одного крупного бизнес-проекта от местных компаний.

В качестве примера парламентарий привел ситуацию, когда в РКФР обратилась фирма, подготовившая проект создания совместно с Россией комплекса по производству молока, но её представителям отказали.

«Новиков не принял руководителей компании «Агротрейд», ссылаясь на занятость. Но разве прямая обязанность Российско-Киргизского фонда не заключается в поддержке бизнеса, желающего создавать новые рабочие места и предлагающего хорошие проекты?», — возмутился он и потребовал разобраться с этой проблемой.

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