Таллин, 28 июля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В среду, 28 июля, во второй половине дня по шоссе Таллин-Нарва проследуют колонны военной техники Сил обороны Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ex STEADFAST JAZZ Солдаты Союза обороны Эстонии на военных учениях

Передвижение военной техники связано с плановыми учениями. Колонны проедут по маршруту Сиргала — шоссе Таллин-Нарва — Лообу — Тапа в период с 16:00 до 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

В общей сложности в указанный промежуток времени по маршруту проследуют три колонны техники, в состав каждой из которых будет входить до 15 транспортных средств. Военная техника будет двигаться в сопровождении военной полиции.

Водителей частного автотранспорта просят быть внимательными и двигаться со всеми мерами предосторожности.