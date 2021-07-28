Казань, 28 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Татарии продолжают наращивать темпы вакцинации от COVID-19, сообщает республиканский минздрав.

(сс) dfuhlert Вакцинация

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По состоянию на 28 июля иммунизацию антиковидными препаратами прошли 792 427 человек. За сутки привили 8742 жителя. Вторую дозу вакцины получили 564 879 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, одышка, усталость, проблемы с пищеварением и различные неврологические отклонения могут указывать на постковидный синдром.

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