Москва, 28 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Более трети жителей России отмечают улучшения скорости и стабильности мобильного интернета в своем населенном пункте — 39% и 32% соответственно, 15% считают, что стало хуже, приводит данные ВЦИОМ.

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Чаще других отмечают улучшение интернета жители Уральского ФО (49%) и Северо-Кавказского федерального округа (46%). При этом они также заявляли и об ухудшении (26%).

Пользователи проводного/стационарного интернета дома заявили, что за последние год-два скорость и стабильность стали лучше — 28% и 27% соответственно, хуже — 14% и 13% соответственно. Не заметили изменений 41% и 48% соответственно.

Телефонный опрос проведен 9 июля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, среди важных технических изобретений последних десятилетий жители России назвали интернет.

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