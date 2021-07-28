Таллин, 28 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Эстонская бригада судей получила назначение на ответный матч второго отборочного раунда футбольной Лиги конференций УЕФА. Об этом сообщил Футбольный союз Эстонии.

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Эстонцы рассудят поединок между «Воеводиной» из Сербии и литовским «Паневежисом». Поединок состоится в четверг, 29 июля, в городе Нови-Сад.

Главным арбитром матча назначен Юри Фришер. Помимо него в Сербию отправятся помощники рефери Вейко Мытсник и Неэме Неэмлайд, а также четвертый судья Маррти Пукк.