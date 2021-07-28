Чебоксары, 28 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Чувашском государственном художественном музее сегодня, 28 июля, состоится открытие выставки «Церковное искусство Чувашии». В экспозиции значительную часть составляют иконы, сообщает Чувашская митрополия.

Artmuseum.ru Афиша выставки «Церковное искусство Чувашии»

Выставка приурочена к 800-летию Святого благоверного князя Александра Невского. На ней представлено более 150 работ 40 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ и шести населённых пунктов Чувашии.

Организаторы отмечают, что наиболее широко представлены канонические иконы. Специально к этому событию написаны царские врата, которые теперь могут занять место в любом храме. Кроме того, представлены венчальные иконы, иконостасы, вышитые иконы, а также новые каноничные формы в иконах из разных материалов: бронзы, искусственного камня, тонированного гипса, керамики, смальты. Некоторые выставочные экспонаты предназначены для строящегося собора Сергия Радонежского.

Особое место в экспозиции занимают кованые изделия: вериги, посох и крест с подставкой. Это полная реконструкция предметов, принадлежавших святому Афанасию Афонскому, предоставленная архимандритом Василием (Паскье). Зритель также может познакомиться с предметами церковного искусства из кабинета покойного чувашского митрополита Варнавы.

Также посетителей может заинтересовать резная храмовая скульптура. В частности, второй раз за последние 30 лет из запасников художественного музея будет вынесена полутораметровая деревянная скульптура XVIII века Параскевы Пятницы, попавшая в музейное собрание из Цивильска.