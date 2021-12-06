Алексей Мальгавко,
6 декабря 2021, 11:24 — REGNUM Клуб закаливания и зимнего плавания «Омские моржи» открыл юбилейный 55-й сезон.
Подготовка проруби
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Подготовка проруби
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка проводят разминку
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Традиционная разминка перед заплывом
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Традиционная разминка перед заплывом
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Традиционная разминка перед заплывом
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Традиционная разминка перед заплывом
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
На празднике собралось около 100 поклонников здорового образа жизни: от юных начинающих пловцов до бывалых «старожилов» клуба. Евгению Михайловичу Житнову 83 года — сегодня главный «морж» Омской области командовал парадом в костюме Деда Мороза.
Евгений Михайлович Житнов — главный «морж» Омской области
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
В этом году в заплыве приняли участие более 100 человек
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Ряды клуба постоянно пополняются
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
За временем заплыва внимательно следят
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
В холодную воду можно окунаться только после разминки
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Зимний заплыв
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Среди любителей зимнего плавания множество девушек
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Заплыв с флагами
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Подготовка проруби, пробежка, упражнения для укрепления физической формы, разминка — так традиционно начинается каждая встреча клуба, ведь перед заплывом в ледяной воде нужно хорошенько согреться. Сегодня также добавились праздничные кричалки, весёлые старты, перетягивание каната, приём новичков в ряды моржей и заплыв на время.
После заплыва
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
После заплыва
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
В этом году начало декабря в Омске выдалось тёплым
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Праздничный обед
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM