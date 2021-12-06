6 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Алексей Мальгавко, , 11:24 — REGNUM Клуб закаливания и зимнего плавания «Омские моржи» открыл юбилейный 55-й сезон.

Подготовка проруби Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Подготовка проруби Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Дед Мороз и Снегурочка проводят разминку Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Традиционная разминка перед заплывом Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Традиционная разминка перед заплывом Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Традиционная разминка перед заплывом Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Традиционная разминка перед заплывом Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

На празднике собралось около 100 поклонников здорового образа жизни: от юных начинающих пловцов до бывалых «старожилов» клуба. Евгению Михайловичу Житнову 83 года — сегодня главный «морж» Омской области командовал парадом в костюме Деда Мороза.

Евгений Михайлович Житнов — главный «морж» Омской области Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В этом году в заплыве приняли участие более 100 человек Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Ряды клуба постоянно пополняются Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

За временем заплыва внимательно следят Алексей Мальгавко © ИА REGNUM В холодную воду можно окунаться только после разминки Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Зимний заплыв Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Среди любителей зимнего плавания множество девушек Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Заплыв с флагами Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Подготовка проруби, пробежка, упражнения для укрепления физической формы, разминка — так традиционно начинается каждая встреча клуба, ведь перед заплывом в ледяной воде нужно хорошенько согреться. Сегодня также добавились праздничные кричалки, весёлые старты, перетягивание каната, приём новичков в ряды моржей и заплыв на время.

После заплыва Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

После заплыва Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В этом году начало декабря в Омске выдалось тёплым Алексей Мальгавко © ИА REGNUM