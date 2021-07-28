Улан-Удэ, 28 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Бурятии по итогам работы регионального оперштаба принят ряд послаблений антиковидного режима. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, отменяется запрет на проведение банкетов.

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«Мы не можем запретить свадьбы, юбилеи, миланы навсегда. Мы понимаем, что ковид с нами навсегда остается. И ограничения мы вводили в период, когда не хватало мест в больницах», — отметил глава региона Алексей Цыденов.

По его словам, банкеты разрешено проводить в формате ресторанов — по четыре человека за столом и без развлекательных мероприятий. Он добавил, что люди уже собираются на праздники без соблюдения любых мер профилактики.

В списке условий работы банкетных залов числятся наличие постоянного персонала с документами о вакцинации или перенесённом заболевании, соблюдении дистанции между столами и заполненности залов не более, чем на 50%. За столом не должно быть больше четырёх человек, а работа танцплощадок по-прежнему запрещена.

Кроме того, на мероприятии должно вестись видеонаблюдение для контроля соблюдения ограничений. Заведения должны завершить работу в 22 часа.