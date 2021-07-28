Киев, 28 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Проведение очередной встречи в «норманнском формате» полностью зависит от России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 28 июля, общаясь с журналистами на форуме «Украина 30. Децентрализация».

President.gov.ua На переговорах в «нормандском формате»

По его словам все ключевые вопросы, связанные с Донбассом, зависят от «желания Российской Федерации», а также давления на РФ «иностранных партнёров» Украины и участников «нормандской четвёрки».

«Подтверждаю нашу готовность к переговорам в «нормандском формате»… На сегодня это всё зависит от России и не надо нам перебрасывать этот мяч от российских медиа», — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что Киев продвигается в вопросах урегулирования конфликта в Донбассе не быстро, а с той скоростью, которая только возможна.

Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина готова прекратить обстрелы Донбасса, однако не видит аналогичного желания со стороны России.

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Отметим, что официальный Киев с 2014 года пытается снять с себя ответственность за гражданскую войну в Донбассе, представив Россию как сторону конфликта. В действительности РФ помогает Украине уладить конфликт, способствуя выполнению Минских соглашений.