Екатеринбург, 28 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В возрасте 35 лет умер судья Ленинского районного суда Антон Белых. Об этом сообщается на сайте судебного органа.

Смерть

Белых вёл дела участников незаконных акций в поддержку блогера Алексея Навального. Судьёй Ленинского суда покойный стал с 2016 года, до этого он работал в Курганской области.

«Он был квалифицированным и добросовестным профессионалом, опытным и умелым руководителем, который пользовался уважением», — написано в некрологе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге скончался 40-летний замглавы УФССП Евгений Швейковский. Родственники покойного считают, что он умер из-за прививки от коронавируса.

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