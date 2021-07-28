Подгорица, 28 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Летний туристический сезон в Черногориив 2021 году превзошел ожидания даже самых оптимистов, говорит директор Центра исследований и развития туризма Петар Голубович.

(сс) Dito Hendarto На пляже

«Я уверен, что никто не ожидал такого большого количества посетителей», — сказал Голубович программе TVCG.

Он добавляет, что доминируют гости из региона, а также наблюдается рост трафика в аэропортах.

«Мы можем с уверенностью сказать, что этот сезон оправдал ожидания, но и намного больше», — говорит Голубович.

Что касается потребления, говорит Голубович, в октябре будет гораздо более ясная картина, если эпидемия позволит принимать туристов и в сентябре.

Говоря о ценах, Голубович сказал, что цены на частное жилье начали расти вместе с ростом спроса.