Пермь, 28 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Пермском крае из-за тяжелой эпидситуации приостанавливают плановую госпитализацию. Об этом в своем Instagram-акаунте сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

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По ее словам, 60% коечного фонда отданы для лечения пациентов с COVID-19, на этой неделе (до 1 августа) перепрофилируют еще 800 коек. Оказание плановой помощи в стационарах приостанавливается до нормализации обстановки.

Министр обратилась к пермякам с просьбой поддержать медиков: «Все мы бесконечно устали от ковида. Испытываем страх за близких, раздражение от невозможности вернуться к привычному ритму жизни. Но я прошу вас не направлять негативные эмоции в адрес медицинских работников, которые вас лечат. Они испытывают сейчас чрезмерные нагрузки, работают по полторы-две смены в сутки, без праздников и выходных. Не хватает врачей, медсестер, фельдшеров на скорой, и взять новых нам негде. В «красные зоны» помогать своим товарищам пришли даже те медики, которые не планировали работать с ковидом. Им очень тяжело сейчас — и морально, и физически. Поддержите их, ведь от их работы и душевного состояния зависит здоровье всех нас».

Анастасия Крутень призвала жителей края соблюдать масочный режим, по возможности уйти на неблагополучный период на самоизоляцию, не отказываться от прививок и быть добрее друг к другу.