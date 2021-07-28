Саратов, 28 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки зарегистрировали 16 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 28 июля 1696 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть мужчин и десять женщин в возрасте от 58 до 84 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 28 июля зарегистрировали 72 305 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 67 525 человек, за сутки — 206 пациентов.

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