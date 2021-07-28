Стокгольм, 28 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Согласно данным Национального агентства Швеции по образованию, пандемия коронавирусной инфекции не повлияла на успеваемость среди учащихся средней школы, поскольку оценки выпускников общей школы (девятиклассников) остались на том же уровне, что и до пандемии. Об этом 28 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

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Согласно статистическим данным, девятиклассники-мальчики даже улучшили свои оценки по сравнению с прошлым учебным годом. А вот у девочек оценки не изменились.

«Тот факт, что оценки являются стабильными, может указывать на то, что и учителя, и ученики хорошо справились с пандемией в этом тяжелом году. Судя по предварительной статистике успеваемости, ни одна группа учащихся не пострадала от пандемии более негативно, чем кто-либо другой», — говорится в пресс-релизе генерального директора Национального агентства Швеции по образованию Петера Фредрикссона.