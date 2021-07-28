Вашингтон, 28 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Американская компания Ford представила уникальный автомобиль Mustang Mach-E, созданный в честь женщин-лётчиц времён Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте компании.

Ford Концепт EAA AirVenture Ford Mustang Mach-E

Модель будет продана на благотворительном аукционе на авиасалоне AirVenture 2021 Experimental Aircraft Association (EAA), который начнет свою работу 29 июля в Ошкоше, штат Висконсин.

Спецавтомобиль Mustang Mach-E окрашен в серебристо-черный цвет с желтыми акцентами. По бокам электромобиля нанесена звезда ВВС США. На кузове машины также имеется надпись «Женщины-пилоты ВВС 1942—1944». Специально для этой модели была разработана необычная радиаторная решетка.

Интерьер Mustang Mach-E почти не отличается от стандартной версии модели. Автопроизводители только добавили новый передний подлокотник, желтые детали и специальную вышивку на подголовниках кресел, а также 38 значков, которыми награждаются 38 добровольцев, погибших на службе.

Ранее компания Ford представила новый вариант пикапа Ranger для авторынка Таиланда.

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