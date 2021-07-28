Ford создал Mustang Mach-E в честь женщин-лётчиц
Вашингтон, 28 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Американская компания Ford представила уникальный автомобиль Mustang Mach-E, созданный в честь женщин-лётчиц времён Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте компании.
Модель будет продана на благотворительном аукционе на авиасалоне AirVenture 2021 Experimental Aircraft Association (EAA), который начнет свою работу 29 июля в Ошкоше, штат Висконсин.
Спецавтомобиль Mustang Mach-E окрашен в серебристо-черный цвет с желтыми акцентами. По бокам электромобиля нанесена звезда ВВС США. На кузове машины также имеется надпись «Женщины-пилоты ВВС 1942—1944». Специально для этой модели была разработана необычная радиаторная решетка.
Интерьер Mustang Mach-E почти не отличается от стандартной версии модели. Автопроизводители только добавили новый передний подлокотник, желтые детали и специальную вышивку на подголовниках кресел, а также 38 значков, которыми награждаются 38 добровольцев, погибших на службе.
Ранее компания Ford представила новый вариант пикапа Ranger для авторынка Таиланда.
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