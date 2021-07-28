Москва, 28 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Высказывания президент США Джозефа Байдена о том, что российская экономика держится исключительно на нефти и ядерном оружии, — не более чем риторика, направленная на внутреннего потребителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал соответствующие реплики Байдена, а также его слова о том, что РФ занимает восьмое место в списке самых больших экономик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Это просто риторика. То же самое говорил Обама о том, что РФ — это региональная держава с недиверсифицированной экономикой. Это риторика. Так и мы говорим о том, что США доживают последние дни и теперь все рухнет. И доллар, и пузыри. Это чистая риторика, которая не несет никакого экономического смысла. Это заявление сделано исключительно для внутреннего контингента, чтобы они думали, что Россия развалится, — сказал Остапкович. — То, что нефть у нас занимает главенствующие позиции в экономике (хотя бы точки получения налогов), это да. Но, помимо нефти и оборонной промышленности, в РФ работает и другая экономика. В 2000-х годах мировое сообщество признало нас рыночной экономикой. Мы члены практически всех экономических международных организаций. Мы торгуем даже с США. Причем речь идет не о нефтяном или ядерном экспорте. Мы работаем и посылаем им и химию, и другие серьезные товары».

Кроме того, экономиста сильно удивили слова Байдена о восьмом месте, которое будто бы занимает РФ.

«Восьмое место? Я не понимаю, что такое восьмое место. Если брать по номинальному ВВП, то мы на 11 месте. Если брать по ППС, то мы на пятом-шестом месте. Почти на одном месте с Германией. Восьмого места у нас никогда не было», — сказал Остапкович.

В свою очередь, профессор департамента мировой экономики ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский сказал корреспонденту ИА REGNUM, что высказывание Байдена «в значительной степени эмоциональное и сиюминутное». При этом он уточнил, что российская экономика, конечно, не относится к числу сильнейших экономик мира, а ее рост в последнее время был очень невысок и не позволил РФ выйти на пятое место по паритету покупательной способности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов подробно объяснил, почему заявления президента Байдена не соответствуют действительности.