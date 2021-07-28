Москва, 28 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июля, президент России Владимир Путин поздравил киноактрису Наталию Белохвостикову с юбилеем. Народной артистке РСФСР исполнилось 60 лет, сообщается на сайте Кремля.

(сс) geralt Кинематограф

Президент отметил большой вклад Белохвостиковой в отечественный кинематограф и яркую палитру запоминающихся образов.

«Широкое признание зрителей заслужили Ваш талант, актёрское мастерство и верность избранной профессии», — подчеркнул Путин и пожелал киноактрисе здоровья и творческого вдохновения.

Как сообщало ИА REGNUM, актрису Наталью Белохвостикову потрясло знакомство с актёром Андреем Мягковым.

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