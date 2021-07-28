28 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях Украины обсудили заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова о том, что президент Украины Владимир Зеленский, как и заявлялось ранее, готов к личной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с целью установления долговременного режима тишины в Донбассе.

Мирослава Романенко, , 14:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, как и заявлялось ранее, готов к личной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с целью установления долговременного режима тишины в Донбассе. Об этом на брифинге 27 июля заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Чиновник напомнил, что исполняется годовщина введения режима прекращения огня в Донбассе и привёл цифры, свидетельствующие о том, что количество обстрелов, погибших и раненых за последний год значительно снизилось. Также пресс-секретарь Зеленского отметил, что украинский лидер недоволен итогами перемирия.

«Президент со своей стороны делает все возможное, он неоднократно повторял, что готов встречаться и в «нормандском формате», и с глазу на глаз с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины», — сказал Никифоров.

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Заявление Никифорова обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» на странице издания «Шарий.net». Многие отметили, что смысла во встрече Зеленского с Путиным нет, так как украинский президент ничего не решает. Относительно Донбасса, как написали некоторые, Зеленскому необходимо говорить напрямую с представителями ДНР и ЛНР.

«К сожалению, такой возможности Зеленскому уже не предоставится никогда. Была возможность, он её упустил. Теперь все вопросы по Украине совершенно спокойно можно решать и без присутствия президента и других представителей страны», — написал Jurij O.

Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате». 10 декабря 2020 года, Париж Kremlin.ru

«Но можно было бы ближе к зиме вызвать в Кремль, как Байден к себе призвал», — ответил ему Сергей А.

«Мечтать не вредно. Но как ни крути, ни верти, а результат будет один — Украина, кроме её западной части, прилипнет к матушке России. А сейчас Зеленский рвет и мечет. Он в заблуждении, пусть блудит…» — добавила Galina G.

«Готовился бы лучше к зиме (она близко)», — отреагировал Dmitriy S., намекая на предстоящие проблемы с газом в будущем.

«Так потому и готов встретиться с глазу на глаз. Газ в долг будет выпрашивать», — ответила ему Юлия Н.

«Похоже, Зеля до сих пор не понял, что произошло. У него был шанс пару лет назад, сейчас он больше никому не нужен. Решать будут без него…» — добавил Игорь Т.

«Конечно, чтоб потом рассказывать во всеуслышание, что он Путина одним взглядом «уложил», а не описался при встрече», — иронизирует Dmitriy B.

«Пусть с Донбассом и разговаривает, раз на всё готов. Путин тут при чем?» — не понимает Елена Л.

«Я думаю, поздно уже встречаться, Зелю свои граждане скоро снесут, вот с новым лидером и надо встречаться. Гастроли заканчиваются», — добавил Александр Г.

Владимир Зеленский в Донбассе President.gov.ua

«Пусть подождёт у туалета, по украинской традиции», — шутит Konstantin A. V.

«Комар хочет поговорить с тем, кого кусает?» — поинтересовался Сергей О.

«А смысл Путину встречаться с Зелей, если он быстрее и качественнее может решить все вопросы без него???» — задался вопросом Павел Т.

«Для чего? Все уже решили без него», — также спрашивает Артем К.

«Чтобы лично услышать решение от Путина, а не узнать об этом из интернета», — ответил Артему К. Егор Ш.

«Лидеру с Табаки говорить не о чем», — подытожил Василий П.

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