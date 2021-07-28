Уфа, 28 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. 258 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в регионе подтвердили 47 479 случаев заражения коронавирусом, при этом справились с ним 43 744 человека, в том числе за прошедшие 24 часа победили инфекцию 282 человека.

Отмечается, что прививку от COVID-19 в Башкирии получили 893 556 человек, завершили вакцинацию 615 148 человек. За минувшие 24 часа в республике была констатирована смерть восьми человек, а всего в регионе скончались 748 пациентов с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 27 июля в республике за сутки выявили 260 новых носителей коронавируса.