Токио, 28 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Мужская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в финал Олимпийских игр в Токио. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олимпийский флаг

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В полуфинале российские спортсмены одержали победу со счётом 21:10 над командой Сербии, которая до этого выиграла все семь матчей на Играх и считалась фаворитом Олимпиады.

В финале сборная России сыграет с победителем матча Латвия — Бельгия.