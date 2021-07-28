Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону представили нового руководителя городского управления здравоохранения. Исполнять обязанности начальника будет Павел Бекетов.

Здравоохранение

Врио главы горздрава ранее трудился в должности заместителя начальника управления здравоохранения, занимаясь вопросами организации медицинской помощи взрослому населению.

ИА REGNUM сообщало, что по собственному желанию руководящий пост покинула Ольга Мельникова. Она проработала в этой должности около полугода. Отставка связана с переездом в другой город.

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