Златоуст, Челябинская область, 28 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области вынесен приговор по делу об убийстве, совершённом 23 года назад. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Под судом оказался 52-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Ему вменили убийство, сопряжённое с изнасилованием либо с насильственными действиями сексуального характера. Преступление было совершено в мае 1998 года на Златоустовском металлургическом заводе. жертвой преступника стала 38-летняя женщина, направлявшаяся на работу. Трое её детей остались сиротами.

Благодаря современным технологиям преступление удалось раскрыть. Подозреваемый признался в убийстве. Суд назначил ему десять лет в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу сына погибшей с него взыщут 800 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда.