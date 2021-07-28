Стокгольм, , 12:37 — REGNUM «Левые» сумели воспользоваться разочарованием избирателей в Швеции после того, как «Социал-демократы», контролирующие правительство страны, пошли на уступки правым партиям. Об этом в эфире телеканала SVT 28 июля заявил Торбьорн Шёстрём, генеральный директор социологической службы Novus, чей опрос был опубликован ранее тем же днем.

Лидер «Левых» Нуши Дадгостар politik.in2pic.com

После июньского правительственного кризиса электоральная поддержка «Левых» увеличивалась в двух опросах SVT/Novus, проведенных подряд. Согласно последнему опросу, 13,3% избирателей готовы отдать свои голоса за партию. Это самый высокий показатель с момента начала соцзамеров в 2006 году, и изменение является статистически значимым.

«Левые сумели сосредоточить на себе фокус внимания и смогли начать содержательную идеологическую дискуссию о классических проблемах в левом движении. Они смогли извлечь выгоду из раздражения [избирателей] после заключения Январского соглашения, в котором «Социал-демократам» пришлось уступить правым партиям по ряду вопросов», — объяснил Шёстрём.

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