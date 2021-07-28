Стокгольм, 28 июля 2021, 12:37 — REGNUM «Левые» сумели воспользоваться разочарованием избирателей в Швеции после того, как «Социал-демократы», контролирующие правительство страны, пошли на уступки правым партиям. Об этом в эфире телеканала SVT 28 июля заявил Торбьорн Шёстрём, генеральный директор социологической службы Novus, чей опрос был опубликован ранее тем же днем.
После июньского правительственного кризиса электоральная поддержка «Левых» увеличивалась в двух опросах SVT/Novus, проведенных подряд. Согласно последнему опросу, 13,3% избирателей готовы отдать свои голоса за партию. Это самый высокий показатель с момента начала соцзамеров в 2006 году, и изменение является статистически значимым.
«Левые сумели сосредоточить на себе фокус внимания и смогли начать содержательную идеологическую дискуссию о классических проблемах в левом движении. Они смогли извлечь выгоду из раздражения [избирателей] после заключения Январского соглашения, в котором «Социал-демократам» пришлось уступить правым партиям по ряду вопросов», — объяснил Шёстрём.
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