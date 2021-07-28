Стокгольм, 28 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Согласно новому опросу, подготовленному шведским телеканалом SVT и социологической службой Novus, «Умеренные» уступили второе место в рейтинге партий «Шведским демократам». Об этом 28 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Опрос

Если бы выборы в риксдаг состоялись бы сегодня, то «Социал-демократы» сохранили бы свое первенство и получили 23,8% голосов. За «Шведских демократов» и «Умеренных» проголосовали бы 21,6% и 21,0% избирателей соответственно. Однако, как можно увидеть, разрыв между ними находится в пределах статистической погрешности.

«Зеленые» и «Либералы» не проходят 4-процентных барьер для допуска к распределению мест в риксдаге, набирая 3,8% и 2,2% соответственно. За «Центристов» готовы проголосовать 8,9% респондентов, за «Христианских демократов» — 4,5%. «Левые» набирают 13,3% голосов.

В опросе, проведенном в период с 19 по 26 июля, приняли участие 2 480 человек.