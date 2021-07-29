Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Новый тоннель, пересекая Байкальский хребет, соединяет два региона РФ. Восточный портал расположен в Бурятии, западный — в Иркутской области. Строить тоннель начали в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба. Старый однопутный Байкальский тоннель был построен в 1985 году. Он является одним из самых «узких» мест на БАМе. Теперь движение станет двухпутным. В церемонии запуска движения примут участие руководители «РЖД» и «УСК Мост», рабочие, специалисты по эксплуатации. Также 28 июля президент РФ проводит совещание по подготовке к новому учебному году. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

12:01 28.07.2021 В строительстве нового тоннеля было задействовано 1,5 тыс. человек и более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. Читайте также: Путин запустит железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю

12:08 28.07.2021 Проект модернизации и развития БАМа и Транссиба реализуется в соответствии с поручениями президента и правительства России.

12:25 28.07.2021 Старый однопутный Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых «узких» мест на БАМе. Как сообщает сайт Кремля, поездам на перегоне Дельбичинда — Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным.

12:42 28.07.2021 Байкальский железнодорожный тоннель. Technologiya.ru

12:58 28.07.2021 В ходе строительства второго Байкальского тоннеля под землёй в сложных геологических условиях было пройдено 6682 метра. Скорость проходки достигала 300 метров в месяц. Глубина заложения тоннеля достигает 300 метров.

13:16 28.07.2021 На строительстве было задействовано 1500 человек и более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств.

13:16 28.07.2021 Владимир Путин напомнил, что 1 августа будет отмечаться День железнодорожника.

13:18 28.07.2021 Это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок и реализации транспортного потенциала России, отметил глава государства, комментируя запуск железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.

13:18 28.07.2021 Анонс. 28.07.2021 . kremlin.ru

13:20 28.07.2021 Путин назвал создание второго Байкальского тоннеля большим и важным достижением для нашей транспортной отрасли, для всей национальной экономики.

13:20 28.07.2021 Открытие движения по второй нитке Байкальского тоннеля является важнейшим событием для всей российской экономики. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции по случаю запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Читайте также: Путин оценил значение второго Байкальского тоннеля для России

13:22 28.07.2021 Движение по Транссибу полностью восстановлено, отметил Олег Белозеров. Читайте также: В Забайкалье пояснили, что позволило быстро восстановить мост Транссиба

13:23 28.07.2021 Белозеров: новый тоннель построен за 5,5 года, с опережением.

13:25 28.07.2021 Руслан Байсаров: над тоннелем трудились 2,5 тыс. рабочих со всей страны.

13:26 28.07.2021 Открытие второго Байкальского тоннеля предваряет день железнодорожника, который в России отмечают 1 августа. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции по случаю запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Читайте подробнее: Путин поздравил железнодорожников России с профессиональным праздником

13:27 28.07.2021 Владимир Путин дал слово Василию Фомину. Он работает на БАМе с 1979 года. Новый Байкальский тоннель — это новые технологии и новая жизнь, отметил Фомин.

13:28 28.07.2021 Путин выразил «тёплые слова признательности специалистам, которые принимали участие в строительстве второго Байкальского тоннеля». «Вы выполнили большую, колоссальную работу», — подчеркнул президент.

13:28 28.07.2021 Василий Фомин: новый тоннель — это идеальное качество.

13:30 28.07.2021 С открытием второй ветки Байкальского тоннеля пропускная способность БАМа возрастёт в разы. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции по случаю запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Об этом: Путин: пропускная способность БАМа возрастёт в разы

13:32 28.07.2021 Белозеров: «Все системы тоннеля работают в штатном режиме, разрешите открыть движение по тоннелю». Путин: «Разрешаю».

13:34 28.07.2021 Владимир Путин подчеркнул, что формирование современной транспортной инфраструктуры по всей России будет продолжено.

13:35 28.07.2021 Церемония запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Цитата из видео. kremlin.ru

13:38 28.07.2021 В России продолжат обновлять и создавать транспортную инфраструктуру для повышения связанности регионов. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции по случаю запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Читайте также: Современная транспортная инфраструктура нужна всей России — Путин

13:40 28.07.2021 Марат Хуснуллин: отличная работа сделана, не надо на этом останавливаться.

13:42 28.07.2021 Путин: «Я ещё раз поздравляю вас с открытием второго Байкальского тоннеля».

13:43 28.07.2021 От лица всех железнодорожников Владимира Путина поблагодарили «за постоянное внимание и помощь».

13:46 28.07.2021 Формирование современной транспортной инфраструктуры продолжится по всей России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 28 июля на видеоконференции по случаю запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Он заявил, что транспортные коридоры должны объединить европейскую часть России с регионами за Уралом. Об этом: Путин пообещал развивать транспортную инфраструктуру всей России

14:15 28.07.2021 Президент России Владимир Путин на церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Цитата из видео. kremlin.ru

14:18 28.07.2021 Президент России Владимир Путин принял участие в формате видеоконференции в церемонии открытия железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Кремля. Читайте также: Путин открыл движение по второму Байкальскому тоннелю

14:41 28.07.2021 Олег Белозеров подчеркнул, что при строительстве тоннеля были приняты уникальные решения: «Я скажу буквально о нескольких из них. Это безбалластный путь, при этом здесь, на портале, автоматические двери будут поддерживать круглый год постоянную температуру».

15:02 28.07.2021 На совещании по подготовке к новому учебному году 28 июля Путин предложил ускорить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на школьников. Совещание проходит в режиме видеоконференции.

15:03 28.07.2021 Путин раскритиковал Минпросвещения за планы по капитальным ремонтам школ.

15:03 28.07.2021 В России необходимо в ускоренном режиме обновлять и ремонтировать здания школ. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании о подготовке к новому учебному году. Читайте также: Путин озабочен «недопустимым» числом школ в аварийном состоянии

15:05 28.07.2021 «У нас 39 тысяч 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями, из которых 10% требуют капитального ремонта, а меньше процента, немного, но это тоже недопустимо, находятся в аварийном состоянии», — заявил Владимир Путин.

15:06 28.07.2021 Президент поручил со 2 августа начать единовременные выплаты на школьников по 10 тыс. рублей.

15:08 28.07.2021 Разовые выплаты для семей со школьниками должны быть произведены раньше намеченного. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании о подготовке к новому учебному году. Читайте подробнее: Путин предложил ускорить разовые выплаты семьям со школьниками

15:10 28.07.2021 Владимир Путин уточнил, что людям нужно дать возможность в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовить детей к 1 сентября.

15:11 28.07.2021 Единовременные выплаты семьям на школьников размером в 10 тыс. рублей начнут выплачивать уже 2 августа. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании о подготовке к новому учебному году. Подробности в материале: Путин изменил сроки единовременных выплат на школьников

15:20 28.07.2021 Текущих темпов проведения капитального ремонта школ в России для выполнения поставленных целей недостаточно. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании о подготовке к новому учебному году. Читайте также: Кравцов пообещал Путину ускорить капитальные ремонты школ

15:25 28.07.2021 Пенсионный фонд России получил 12,4 млн заявлений на «школьные выплаты», они назначены уже на 16,5 млн детей. Об этом 28 июля заявил глава Минтруда Антон Котяков. Читайте подробнее: Глава Минтруда доложил Путину о выплатах на детей

15:27 28.07.2021 В России слишком медленно идёт процесс ремонтов школ в регионах. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании о подготовке к новому учебному году. Об этом: Путин решил организовать помощь регионам в подготовке капремонтов школ

15:30 28.07.2021 Президент России Владимир Путин на церемонии запуска железнодорожного движения по второму байкальскому тоннелю. Цитата из видео. kremlin.ru

15:48 28.07.2021 Около 17 млн учащихся сядут за парты в новом учебном году в России, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на совещании у президента РФ Владимира Путина по подготовке к новому учебному году.

15:48 28.07.2021 По его словам, около 2 млн из них — первоклассники.

16:30 28.07.2021 Напомним, что в совещании по вопросам подготовки к новому учебному году приняли участие министр труда и социальной защиты Антон Котяков и министр просвещения Сергей Кравцов.

17:15 28.07.2021 Совещание по вопросам подготовки к новому учебному году. Цитата из видео. kremlin.ru

17:34 28.07.2021 28 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции также провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

17:35 28.07.2021 В ходе совещания обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России.

17:36 28.07.2021 Кроме того, затрагивались актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на границе Армении и Азербайджана.

17:38 28.07.2021 В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, начальник Генерального штаба Вооружённых сил — первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.

17:43 28.07.2021 Вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане и на границе Армении и Азербайджана, 28 июля обсудил президент России Владимир Путин с постоянными членами Совета Безопасности России. Об этом сообщил сайт Кремля. Подробности в материале: Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и Азербайджана

18:26 28.07.2021 Совещание у президента в формате видеоконференции. kremlin.ru

20:11 28.07.2021 По поручению президента Минпросвещения пересмотрит планы по капремонту в школах. Всего в 7353 зданиях требуется провести ремонт. Для выполнения программы по ремонту школ в срок до 2026 года необходимо ежегодно ремонтировать по 1400—1500 зданий, отметил президент. Как отчитались в ведомстве, планы Минпросвещения будут скорректированы.

20:59 28.07.2021 Школьный класс. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

06:42 Глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с начальником РЖД Олегом Белозеровым участвовали в открытии нового Байкальского тоннеля у восточного портала. Движение по тоннелю открыл накануне президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Вторая ветка БАМа жизненно необходима не только для Бурятии — глава региона

07:35 Второй Байкальский тоннель. egov-buryatia.ru

08:20 Президент России Владимир Путин поручил начать перечислять родителям школьников 10 тыс. рублей не с 16 августа, а со 2 августа. Об этом глава государства заявил на совещании о подготовке к новому учебному году. Как сообщало ИА REGNUM, выплата направлена на социальную поддержку семей с детьми. Получить её смогут граждане России, проживающие на территории страны. Деньги перечислят одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей 6−18 лет. Ребёнку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.