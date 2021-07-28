Москва, 28 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Журнал Forbes выяснил, кто является самым популярным и высокооплачиваемым среди российских звёзд. Рейтинг издания опубликован 28 июля.

@khabib_nurmagomedov — instagram.com Хабиб Нурмагомедов

Так, лидером списка с итоговым баллом 89,04 стал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. По данным издания, с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года его доход составил $12 млн. За этот период имя Нурмагомедова упоминалось в СМИ почти 103,4 тысячи раз, в соцсетях — 852 300 раз, число его подписчиков в Instagram и YouTube достигло 29,1 млн.

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Также в топ-3 вошли рэпер Моргенштерна (Алишер Моргенштерн), чей доход за год оценивается в $7,4 млн, а количество упоминаний в прессе превысило 47,3 тысячи раз и певица и телеведущая Ольга Бузова с доходом в $3,3 млн и количество упоминаний в СМИ 87 826.

Количество подписчиков Моргенштерна в соцсетях превышает 4 млн, в Instagram и YouTube — 17,7 млн, у Бузовой в общей сложности 26,4 млн подписчиков.

Далее в рейтинге идёт рэпер Тимоти (Тимур Юнусов). По данным издания, его доход составил $10,4 млн, в СМИ его упоминали 39 785 раз. Замкнул топ-5 лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его доход за год достиг $11 млн, количество упоминаний в прессе —16 997.

Также в список вошли хоккеист Александр Овечкин, телеведущая Ксения Собчак, рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста), капитан сборной России по футболу Артём Дзюба и певица Полина Гагарина.

Всего в списке самых успешных звёзд по версии Forbes значатся 50 фамилий.

Добавим, что место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звёзд за год (в период с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года) и их популярность, которая зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google и количества подписчиков в Instagram и YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, самым богатейшим госслужащим в России по итогам пандемийного 2020 года, по версии журнала Forbes, стал депутат законодательного собрания Челябинской области, президент «Южуралзолота» Константин Струков. В прошлом году он заработал более 8,6 млрд рублей. Для сравнения: в 2019 году его доход составил 5,1 млрд.