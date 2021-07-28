Казань, 28 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Татарии за сутки зарегистрировали ещё 47 случаев заражения коронавирусом. Накануне заболели 49 человек. С начала пандемии по состоянию на 28 июля подтвержден 23 771 случай инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 21 116 ковид-пациентов, скончались за всё время 602 носителя вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 36 человек, количество летальных исходов увеличилось на три.

Госпитализация за сутки потребовалась 24 заболевшим, 23 человека лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 24 носителя вируса, двое проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за 27 июля выявили 22 420 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых заражений с начала пандемии в стране достигло 6 195 232.

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